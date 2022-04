Altenkirchen

ASG-Frauen empfangen den Meister – Rückstand schon vor Spielbeginn?

In ihrem vorletzten Spiel dieser Tischtennissaison könnten die Frauen der ASG Altenkirchen in der Verbandsoberliga am Samstag Rang zwei hinter dem bereits feststehenden Meister sichern. Doch dieses Unterfangen hat gleich mehrere Haken. Zum einen ist es mit dem VfR Simmern ebenjener Meister, der am Samstag ab 16 Uhr in der Sporthalle der Pestalozzi-Grundschule in Altenkirchen vorbeischaut. Und zum anderen treten die Kreisstädterinnen dem Favoriten wahrscheinlich nur zu dritt statt in voller Mannschaftsstärke gegenüber.