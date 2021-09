Wohl selten war der Start in eine neue Tischtennissaison in der Region Ahrweiler/Mayen/Cochem-Zell mit so vielen Schwierigkeiten behaftet wie in diesem Jahr. Die einstigen Zelluloidartisten balancieren zwischen den steigenden Zahlen der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe an der Ahr. Und so schwankt die Stimmung dann auch zwischen viel Vorfreude auf die neue Saison und einigen gemischten Gefühlen.