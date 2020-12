Grenzau

Wenn die Mannschaft des TTC Zugbrücke Grenzau am Sonntagnachmittag (15 Uhr) beim TTC Schwalbe Bergneustadt antritt, dann wartet ihr Spieler Robin Devos seit exakt 370 Tagen auf einen Einzelsieg in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL). Das einzig Positive an dieser niederschmetternden Bilanz: Den bis dato letzten Erfolg feierte der Belgier, damals noch im Trikot des TTC Jülich, gegen Benedikt Duda – die Nummer eins der Bergneustädter.