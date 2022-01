Eigentlich sollte am Wochenende in der Tischtennis-Rheinlandliga der Start in die Rückrunde der Tischtennissaison 2021/2022 erfolgen. Doch das Duell der SG Sinzig/Ehlingen gegen Tabellenprimus TTC Mündersbach/Höchstenbach eins, das für Samstag (18 Uhr) in der Jahnhalle geplant war, wird nicht stattfinden und wurde verlegt – wie alle Partien des ersten Spieltags in der Rheinlandliga. Dies allerdings aus den verschiedensten Gründen und nicht etwa durch Verbandsentscheidungen, im Gegenteil.