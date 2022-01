Während die DJK Heusweiler und der TSV Wackernheim am vergangenen Wochenende nicht zu ihren Partien in der Tischtennis-Oberliga Südwest antraten und die Punkte kampflos ihren Gegnern aus Wirges beziehungsweise Kaiserslautern überließen, wird der TuS Weitefeld-Langenbach am Samstag und Sonntag zweimal hinter den Platten stehen und versuchen, seine prekäre Lage im Kampf um den Klassenverbleib zu verbessern.