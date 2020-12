Weitefeld/Altenkirchen

Der Tabellenfünfte der Tischtennis-Oberliga Südwest empfängt am Samstagabend ab 19 Uhr den Tabellenzweiten. Das Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Weitefeld-Langenbach und dem TV Nassau zählt eigentlich immer zu den besonderen Spielen im Laufe einer Saison. Doch die Begegnung an sich wird diesmal von einer Meldung aus der Rubrik „Personalien“ in den Schatten gestellt.