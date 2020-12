Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 21:45 Uhr

Höhr-Grenzhausen Abstieg steht SG bevor Das dürfte es gewesen sein für die SG Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim: Während die SF Nistertal bei den SF Höhr-Grenzhausen mit 9:7 gewannen, unterlag die SG im Anschluss in gleicher Halle den Höhr-Grenzhausenern mit 4:9. Nistertal ist damit in der Tischtennis-Verbandsoberliga auf vier Punkte enteilt. „Dieser Spieltag bedeutet eine klare Weichenstellung in Richtung Abstieg.