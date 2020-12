Simmern

Sportlich läuft es für den VfR Simmern in der Tischtennis-Oberliga hervorragend. Mit 24:10 Punkten liegen die Kreisstädter auf dem zweiten Platz, der zur Relegation um den Aufstieg in die Regionalliga berechtigen würde- falls die Saison beendet wird in der Corona-Krise (siehe auch Interview mit RTTVR-Präsident Felix Heinmann auf dieser Seite). Abseits der Tischtennisplatten läuft es aber alles andere als rund. Nachdem die Wechsel von Kevin Eckmann und Jan Hillesheim bekannt wurden, ist nun klar: Mit Moritz Weinand und Tobias Braun werden zwei weitere Spieler den VfR verlassen. Wir sprachen mit Simmerns Urgestein Joachim Baustert.