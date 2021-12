Am auf zwei Partien geschrumpften Spieltag der Tischtennis-Oberliga Südwest hat der TTC Wirges sein Spiel erfolgreich über die Bühne gebracht. Gegen den Tabellenzweiten TV 1860 Nassau setzten sich die Westerwälder in eigener Halle mit 6:4 durch und gehen so mit 11:5 Punkten als Vierter in die Weihnachtspause.