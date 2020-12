Simmern

Eine Kanadierin und ein Kölner haben den Hunsrück-Cup in Simmern gewonnen. Vor mehr als 100 Zuschauern setzten sich Maria Patrascu und Marlon Vankan, die beide in der Weltrangliste platziert sind, in ihren Konkurrenzen die Krone auf und heimsten jeweils 250 Euro Siegprämie ein.