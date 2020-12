Bad Neuenahr

Es ist gerade mal drei Wochen her, dass für die Frauen des HTC Bad Neuenahr die Tennissaison in der Oberliga begonnen hat, da geht sie an diesem Wochenende auch schon wieder zu Ende. Nach bereits zwei Doppelspieltagen steht nun der dritte in Folge an, der für die HTC-Frauen der anstrengendste zu werden droht. Schließlich müssen sie zweimal auswärts antreten, was viel Fahrerei mit sich bringt, erst recht angesichts der Tatsache, dass sie auf eine auswärtige Übernachtung verzichten.