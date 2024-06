Plus Guckheim/Mainz Wörsdörfer scheitert im Endspiel: Topgesetzter Spieler des TV Guckheim wird Zweiter bei RLP-Meisterschaften Von Moritz Hannappel i Niklas Wörsdörfer ist sonst, wie hier, für die Männer 30 der SG Guckheim/Herschbacher TC aktiv. Foto: Andreas Hergenhahn Auf dem Gelände des TSC Mainz spielten die Senioren-Konkurrenzen um die rheinland-pfälzischen Meisterschaften. Mit dabei als topgesetzter Spieler bei den Männer 30 war auch Niklas Wörsdörfer vom TV Guckheim. Lesezeit: 1 Minute

Wörsdörfer, der bei der SG Guckheim/Herschbacher TC in der Männer 30-Verbandsliga aufschlägt, startete gut in das Turnier. Zum Auftakt besiegte er einen der Lokalmatadoren, Morten Pohl, mit 6:3 und 6:0. Auch im Halbfinale ließ er in Dennis Stritter einem weiteren TSC-Tennisspieler beim 6:3, 6:1-Erfolg keine Chance. So standen sich im Finale die ...