Der 15-jährige Flynn-Tjark Baumert aus Sinzig-Löhndorf gehört in seiner Altersklasse zu den größten Tennis-Talenten des Landes. Seinem Traum, einer erfolgreichen Karriere als Tennisprofi, ordnet der Jugendliche vieles unter und verzichtet auf so manches, dem Gleichaltrige in der Regel nachgehen. Der Weg zum Profi ist für das Nachwuchstalent noch weit, doch die richtige Basis scheint bereits gefunden zu sein.