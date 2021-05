Unverhofft kommt oft. Als Torsten Jüchter am vergangenen Donnerstag an der Ahr spazieren war, hatte er noch keine Ahnung davon, dass er wenige Tage später in Sachen Seniorentennis dorthin zurückkehren würde. Doch auf der Rückfahrt erfuhr der Turnierveranstalter von der neuen Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen, die die geplante Austragung des 16. Badwerk Cups vom 23. bis 30. Mai in Mönchengladbach unmöglich machte.