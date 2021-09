Kreis Bad Kreuznach

Wichtige Medenspiele

Eigentlich sollte sich am Sonntag ab 11 Uhr die Meisterschaft in der Tennis-A-Klasse in einem spannenden Duell auf Augenhöhe entscheiden. Doch nach der Niederlage des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach in Weinsheim, aufgrund der Verletzungen von Schlüsselspielern und aufgrund des Rückstands dürften die Blau-Weißen im Salinental chancenlos sein gegen den TC Trier II, wenn das wegen eines Unwetters abgebrochene Spitzenspiel fortgesetzt wird.