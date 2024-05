Plus Koblenz Wenn die Taktik nicht nötig ist – zwei klare Siege für Oberwerther Mannschaften Von Stefan Lebert i Daniel Jankowski vom TC Oberwerth hatte viel Mühe bei seinem 6:4, 7:5-Sieg, aber am Ende gab's ein klares 8:1 für den 30er-Oberligisten. Foto: Heil Weil der Diezer Stadtwald Hain aufgrund umsturzgefährdeter Bäume – und somit auch die dortige Anlage des TC Diez – gesperrt ist, wurde das Medenrundenspiel des Tennis-Verbandsligisten SG Oberwerth/Höhr-Grenzhausen II in Diez kurzfristig in den Juni hinein verlegt. Dadurch war der Koblenzer Klub personell flexibel. Lesezeit: 1 Minute

„Denn dadurch waren sechs Spieler frei und wir konnten flexibler agieren“, erklärte Dennis Berleth, eigentlich Spieler der zweiten SG-Mannschaft und 2. Vorsitzender des TC Oberwerth. So aber schlug er kurzfristig in der Oberliga 30-Mannschaft des TCO auf. „Das hatte taktische Gründe, denn ich spielte dadurch an Nummer eins und die anderen ...