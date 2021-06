Durch den Verzicht der eigenen Männer 75 in der Tennis-Regionalliga sind eine Etage tiefer, in der Oberliga, die Männer 70 des TC Siershahn quasi über Nacht zum Titelanwärter geworden, können sie doch nun international erfolgreiche Spieler einsetzen, die sonst in ihrer eigentlichen Mannschaft gebunden gewesen wären. So verwundert es nicht, dass Zdenek Suchomel, Heinz Wagner und Co. auch das dritte Spiel der Medenrunde für sich entschieden haben.