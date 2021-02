Das 24 Teilnehmer starke Hauptrundenfeld der achten „AK ladies open“ steht. Am heutigen Dienstag beginnt im SRS-Sportpark von Altenkirchen die 1. Runde. „Unser Feld ist so stark wie nie“, sagt Turnierdirektor Razvan Mihai. Wir geben einen Überblick über die Spielerinnen, die das einzige ITF-Turnier in dieser Woche auf dem europäischen Kontinent prägen könnten. Aber Vorsicht: Überraschungen sind in Altenkirchen regelmäßig an der Tagesordnung.