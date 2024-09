Plus Neuwied-Niederbieber Urgestein hält die Farben seines Vereins hoch: Zaki Hassan gewinnt beim 16. TC Neuwied Cup Von Jörg Niebergall i Stephan Becker (links) von der SG DJK Andernach gewann auf dem Weißen Berg beim 16. TC Neuwied Cup die Konkurrenz Männer 50. Zaki Hassan (rechts) triumphierte bei den Männern 60. Foto: Jörg Niebergall „Die Qualität der Spiele war schon sehr hoch“, kommentierte der Turnierleiter Wulf Jordan die teilweise hochklassigen Partien, die beim Tennisturnier um den „16. TC Neuwied Cup“ auf der Anlage am Weißen Berg ausgetragen wurden. „Das war schon eine Augenweide, was mancher Spieler hier gezeigt hat.“ Lesezeit: 2 Minuten

Der Qualität auf der einen Seite stand die relativ überschaubare Zahl an Spielern und Spielerinnen andererseits gegenüber, die ihre Teilnahme gemeldet hatten. Lediglich 34 Männer und sechs Frauen traten an, um um Punkte für die DTB-Rangliste aufzuschlagen. Gespielt wurde in erster Linie in Gruppenspielen, um die Finalteilnehmer beziehungsweise die Sieger ...