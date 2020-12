Simmern

Sie ist die Dauerbrennerin beim Rheinland-Cup im Sportpark Simmern und war schon vor 20 Jahren als Teenager im Hunsrück am Start – der Titel in Simmern blieb Steffi Bachofer vom TC Bernhausen (Baden-Württemberg) aber immer vergönnt. Oft scheiterte sie im Viertel- oder Halbfinale, 2016 und 2018 verlor sie erst im Endspiel. Nun hat Bachofer im Alter von 36 Jahren nach einer reifen Leistung und ohne Satzverlust endlich zum ersten Mal den Rheinland-Cup in Simmern gewonnen. Bei den Männern setzte sich mit dem 24-jährigen Leon Hoeveler aus Hanau ein ungesetzter Spieler am Ende knapp durch.