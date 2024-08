Plus Bremen

Turniersieg in Bremen: Meilenstein für Emily Eigelsbach

i Starke Schläge: Emily Eigelsbach aus Bad Kreuznach überzeugt bei einem Ranglistenturnier in Bremen. Foto: Eigelsbach

Die 15-jährige Emily Eigelsbach aus Bad Kreuznach, die derzeit auf Rang vier in ihrer Altersklasse in der deutschen Rangliste platziert ist, hat in Bremen das hochkarätige DTB-A3-N-Turnier, den Vedder & Stockrahm Cup, gewonnen. Das Turnier fand beim Club zur Vahr statt und zog zahlreiche talentierte Tennisspielerinnen aus ganz Deutschland an.