Die Medenrunde geht am Wochenende für die meisten Mannschaften bereits in den dritten Spieltag. Und es zeichnet sich ab: Die lange Corona-Zwangspause haben die Westerwälder Tennis-Cracks offenbar recht gut verkraftet, was etliche gute Platzierungen in den Tabellen der höheren Spielklassen belegen. Wir werfen einen Blick auf die Mannschaften in den Verbandsligen: