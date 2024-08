Tennisturnier in Bad Bertrich: Lokalmatador Menten gewinnt ersten Vulkaneifel-Therme-Cup

Der TC Bad Bertrich hat auf seiner schönen Tennisanlage zwischen der Falkenlay und dem Üßbachtal den 1. Vulkaneifel-Therme-Cup ausgerichtet: 18 teils erstklassige Spieler aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz fanden den Weg nach Bad Bertrich, der Sieger kam am Ende aus den eigenen Reihen, denn Marius Menten gewann die Hauptrunde in einem dramatischen Finale nach mehr als zwei Stunden.

Anzeige

Rein ins Endspiel, in dem sich Menten und sein alter Freund Philipp Michels vom TC Neumagen-Dhron gegenüberstanden. Trotz ihrer Freundschaft schenkten sie sich nichts die zahlreichen Zuschauer, die auf die Anlage gekommen waren, zeigten hochklassige Ballwechsel. Michels beeindruckte mit seinen gewaltigen Aufschlägen, Menten hielt aber dagegen und gewann den ersten Satz mit 6:4. Der zweite Durchgang ging mit dem gleichen Ergebnis an Michels, der Champions Tiebreak musste das Finale entscheiden. Menten feierte am Ende mit 10:8 den Turniergewinn.

„Zu den Gewinnern zählen aber alle Beteiligten“, schrieb Bad Bertrichs Vorsitzender Christian Schulte in einer Mitteilung, „es war ein Wochenende zum Genießen, alle fühlten sich wohl, die Spieler konnten ihrem Hobby nachgehen und die Zuschauer Tennis auf hohem Niveau bestaunen.“

Das gipfelte am letzten Turniertag in den Halbfinal- und Finalspielen der Haupt- und Nebenrunde. So setzte sich Menten in einem weiteren spannenden Match und ebenfalls mehr als zwei Stunden gegen den sehr starken Youngster Steffen Schwenkreis vom HTC Blau-Weiß Bad Homburg mit 6:1, 5:7 und 14:12 durch. Michels bezwang seinen Kumpel und Teamkollegen Philipp Herz glatt mit 6:1 und 6:4. Platz drei ging an Schwenkkreis, der Herz mit 6:1 und 6:1 besiegte.

In der Trostrunde holte sich Jens Croeff vom TC Dohr den Sieg, er schlug Marco Laux vom TC Zell beim 6:1 und 6:0 glatt, über Platz drei durfte sich Bennet Mahler vom HTC Bad Neuenahr freuen, der Christian Höhnen vom TC Dohr 6:3 und 6:2 schlug. Schulte bedankte sich zum Schluss bei allen Sponsoren und Helfern, die den ersten Cup möglich gemacht haben. red