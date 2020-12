Laudert

Ein Hauch von Normalität ist beim TC Laudert und bei anderen Klubs aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zurückgekehrt. Am Wochenende startete die Frauenmannschaft in der Verbandsliga – und damit das höchste hiesige Team – zusammen mit fünf weiteren Teams in die Tennis-Medenrunde. Beim Auftakt gegen den TC Metternich war auf den ersten Blick vieles wie immer. Auf den zweiten Blick war aber dann doch einiges anders. Am Ende stand ein knapper 12:9-Sieg der Gastgeberinnen und die Erkenntnis bei allen: „Es hat sich wie ein normales Spiel angefühlt.“