Kreis Bad Kreuznach

Die rote Asche hat sie wieder: Seit wenigen Tagen dürfen die Tennisspieler in Rheinland-Pfalz auf die Plätze und der Filzkugel hinterherjagen. Das ist durchaus ein Privileg, denn in den meisten Bundesländern ist das Tennisspielen noch verboten. Lediglich in Berlin-Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und eben in Rheinland-Pfalz wurden die Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie so gelockert, dass der Tennissport wieder erlaubt ist.