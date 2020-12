Tennis-Saison startet: Spvgg Nahbollenbach sprüht vor Ehrgeiz

Kreis Birkenfeld

Am Wochenende startet die Tennis-Medenrunde in ihre Übergangssaison, an deren Ende keine Regel-Aufsteiger und keine -Absteiger stehen. Aufstiegschancen haben die Teams nur, wenn sich eine Klasse höher eine Mannschaft für die Saison 2021 freiwillig zurückziehen und so ein Platz frei werden würde. Fünf Vereine aus dem Kreis Birkenfeld haben sich dazu entschlossen, die bevorstehende Medenrunde trotz diverser Corona bedingter Einschränkungen anzugehen. Beim TC Rhaunen, der Spvgg Nahbollenbach, dem TC Hambachtal, dem TV Vollmersbach und dem TC RW Birkenfeld wird zum Schläger gegriffen und um Mannschaftspunkte gekämpft. Beim TC Hoppstädten-Weiersbach und beim TC Idar-Oberstein haben sich die Verantwortlichen gegen eine Start in diese Saison entschieden.