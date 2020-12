Neuwied/Remagen

Anders als beispielsweise in der Sportart Fußball, in welcher der Spielbetrieb auch in den unteren Profiligen weiterläuft, kommen im Tennis weiterhin fast ausschließlich nur die Topspieler um den deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev zu Turniereinsätzen. Die Spieler aus der zweiten Reihe wie Jan Choinski aus Münstermaifeld (ATP-Rang 342), der Neuwieder Benjamin Hassan (ATP-Rang 363) und Constantin Schmitz (Remagen, ATP-Rang 628) können sich dagegen derzeit fast nur auf ihren Trainingsbetrieb konzentrieren.