Der Auftakt in die Tennis-Medenrunde brachte den Verbandsliga-Frauen 30 des TC Treis ein 3:3 zu Hause gegen den Aufsteiger TSG Flonheim. Da die Treiserinnen am Ende des Tages einen Satz mehr gewonnen hatten, haben sie fürs Erste die Tabellenführung in der Fünferliga übernommen. Was zwar auch daran liegt, dass ansonsten keine Partie stattgefunden hat – dennoch konnte der TC mit dem Erlebnis ganz gut leben.