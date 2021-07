Tennis: In Hackenheim geht es um die Meisterschaft

Spannender geht's nicht: Die Tennisspieler des TC Hackenheim und des TC Neuwied marschieren in der Männer-55-Verbandsliga vorneweg, haben ihre beiden Partien gewonnen und stehen sich am letzten Spieltag im direkten Duell gegenüber. „Showdown in Hackenheim“ nennt Thomas Ehle, der Mannschaftsführer der Gastgeber, die Partie, die am Samstag um 12 Uhr beginnt. „Das wird ein echtes Endspiel. Das wertet die Saison noch einmal auf“, sagt Ehle und erwartet im Kampf um den Titel einen Vergleich auf Augenhöhe.