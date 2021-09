Forst

Tennis: Forst/Lutzerath wird starker Zweiter

Mit einem starken zweiten Tabellenplatz und einem 8:1 in Forst gegen den TC RW Langenlonsheim hat die SG Forst/Lutzerath ihre erste komplette Saison in der Tennis-Rheinlandliga 30 beendet. Mannschaftsführer Frank Fischer sagte nach dem letzten Spiel in der Sechserliga, in der die SG 8:2 Punkte holte: „Unser Saisonziel war es, die Klasse zu halten, da das Niveau in der Rheinlandliga sehr hoch ist, und wir quasi ja auch noch Neuling in dieser Spielklasse sind.