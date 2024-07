Plus Neuwied-Niederbieber TC Neuwied: Wo Tennis ein Sport für die Familie ist Von Christoph Hansen i Sie kümmern sich gemeinsam mit ihrem neuen Vorstandsteam, das im März dieses Jahres gewählt wurde, am „Weißer Berg“ in Niederbieber um die Belange des mehr als 400 Mitglieder zählenden TC Neuwied, von links Stephanie Hillen (Leiterin Kommunikation), Jochen Schuth (2. Vorsitzender) und Ralf Rosenstein-Woköck (Vorsitzender). Foto: Jörg Niebergall Mit mehr als 400 Mitgliedern ist der TC Neuwied der viertgrößte Klub im Tennisverband Rheinland. Das Ziel der Neuwieder ist, ein Verein für die ganze Familie zu sein. Lesezeit: 5 Minuten

Nicht unbedingt muss der Sportreporter an einem Sonntagmorgen im Juni schon früh am Morgen auf der Terrasse der Anlage eines Sportvereins sitzen. In den meisten Sportarten ist gerade Sommerpause. Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land, die gerade alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, sorgt bei manch einem für lange Fernsehabende. Und dann ...