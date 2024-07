TC Blau-Weiß Bad Kreuznach erfreut: Viele Starter bei den Jugend-Stadtmeisterschaften

Am ersten Ferien-Wochenende dreht sich im Salinental noch einmal alles um den Tennissport. Der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach richtet auf seiner Anlage die Stadtmeisterschaften für Kinder und Jugendliche aus. Wie in den Vorjahren erfolgte die Ausschreibung offen.

„Wir haben eine gute Mischung zusammen. Spieler mit einer etwas längeren Anreise, Spieler aus dem Umfeld und natürlich jede Menge Kids aus Bad Kreuznach selbst“, erzählt Turnierleiter Anton Haaf. Insgesamt 65 Talente haben gemeldet. Sie wurden in sieben Konkurrenzen aufgeteilt. „Das ist eine klasse Resonanz. Darüber freuen wir uns total“, erklärt Haaf. Los geht es am Samstag, die Finals steigen am Sonntag. olp