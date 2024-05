Plus Kreis Bad Kreuznach Start in die Medenrunde: VfL-Frauen setzen auf Zugänge und Taktik aus Vorsaison, die den Aufstieg bescherte Von Olaf Paare Einmal wird noch gespielt, dann geht es in die vierwöchige Pfingstpause. Die Tennis-Medenrunde präsentiert sich im Jahr 2024 zweigeteilt. Das ist vor allem für die Teams schwierig, die am Wochenende das erste Mal und damit vor der Pause nur einmal aufschlagen. Lesezeit: 3 Minuten

In der A-Klasse sind die Frauen und Männer des VfL Bad Kreuznach erstmals gefordert. Beide freuen sich am Sonntag um 9 Uhr im Salinental auf Heimspiele. Die Frauen eröffnen die Spielzeit gegen den TuS Kottenheim. „Die Gäste haben gute Leistungsklassen-Spielerinnen in ihrem Kader, aber wir rechnen uns durchaus etwas aus“, ...