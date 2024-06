Plus Region Nahe

Start der Männer-Oberliga: TC Gensingen spielt im Konzert der Großen

i Ist in der Setzliste des TC Gensingen in der Oberliga der bestplatzierte lokale Spieler: René Jung. Foto: Klaus Castor

Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Neunkirchen – in der Auflistung dieser rheinland-pfälzischen und saarländischen Großstädte wirkt Gensingen ein wenig verloren. Doch bereits seit sieben Jahren mischt der TC Gensingen in der Tennis-Oberliga mit und fordert die großen Klubs heraus. Eine grandiose Leistung, und so dürfen sich die Zuschauer auch in diesem Jahr wieder auf hochklassige Tennistage in Gensingen freuen.