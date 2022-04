Eine außergewöhnliche Woche mit vielen Auf und Abs erlebte der Tennisprofi Benjamin Hassan in der Bretagne. Beim ATP-Challenger Turnier in St. Brieuc musste der 27-jährige in die Qualifikation, wo er in der ersten Runde gegen den Tschechen Marek Gengel gewann. Im Anschluss unterlag Hassan dagegen in der finalen Qualifikationsrunde dem Ungarn Fabian Marozsan in zwei Sätzen und hatte somit den Einzug ins Hauptfeld eigentlich verpasst.