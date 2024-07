Plus Bad Kreuznach Starke Resonanz bei Bad Kreuznacher Stadtmeisterschaft: VfL-Duell im Königsklassen-Finale Von Olaf Paare i Anton Crusius vom VfL Bad Kreuznach konzentriert sich auf seinen Rückhandschlag. Er erreichte in der Nebenrunde der gemischten U10-Klasse den zweiten Platz. Foto: Klaus Castor Anton Haaf ist in seinem Element. Da eine Siegerehrung, dort eine Platzeinteilung. Im nächsten Moment sucht er Schiedsrichter und fleißige Helfer, die den Platz abziehen. Der Turnierleiter der offenen Bad Kreuznacher Tennis-Stadtmeisterschaften hatte am Finaltag im Salinental alle Hände voll zu tun. Lesezeit: 2 Minuten

„Aber das macht es ja auch aus. Wir freuen uns, dass so viele Kinder und Jugendliche dabei sind“, erklärte der Organisator, zugleich Trainer beim ausrichtenden TC Blau-Weiß Bad Kreuznach. Mehr als 60 Teilnehmer in sieben Konkurrenzen hatten gemeldet. Diese kamen aus unterschiedlichen Bundesländern, so wollten auch Talente aus Hessen oder ...