Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 16:34 Uhr

Rüdesheim Spvgg Nahbollenbach gewinnt Krimi in Rüdesheim Die Tennis-Männer 40 der Spvgg Nahbollenbach haben sich mit einem Krimi-Sieg an die Spitze der C-Klasse gesetzt. Beim VfL Rüdesheim siegten sie mit 10:4. Christoph Emrich (Foto) bescherte seinem Team mit einem 5:7, 6:1 und 10:8 das 4:4 nach den Einzeln.