Plus Bad Breisig Spanier hat's leichter als der Lokalmatador – Wie in Breisig ein Satz zu Turniergewinn reicht Von Marcus Pauly i Nach schwerem Match tags zuvor musste Lokalmatador Andreas Lingesleben im Finale der Männer 40 den Anstrengungen Tribut zollen, er unterlag Nils Muschiol (TSV Böblingen) mit 4:6 und 1:6. Foto: Vollrath So kann es gehen: Den einen fällt der Erfolg geradezu in den Schoß, die anderen müssen ackern – und gewinnen trotzdem nicht. So geschehen jetzt beim 35. Internationalen Seniorentennisturnier des TC BW Bad Breisig, das am Sonntag nach einer Turnierwoche zu Ende gegangen ist. Lesezeit: 2 Minuten

Dabei hat sich die weite Anfahrt für den Spanier Pablo Semprun gelohnt, zumindest, was die sportliche Bilanz betrifft. Die in Breisig an eins gesetzte Nummer vier der Welt in der AK 60 durfte sich am Ende über den Sieg in ihrer Altersklasse freuen. Wobei Semprun dazu nicht viel Schweiß vergießen musste. Nachdem ...