Kreisgebiet

Höchst unterschiedlich haben die Vereine im Kreis Ahrweiler auf die Aussicht reagiert, dass in diesem Sommer doch eine Tennis-Medenrunde stattfinden könnte (die RZ berichtete). Vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise soll die Saison laut dem Tennisverband Rheinland-Pfalz frühestens am 19. Juni gestartet werden, hierfür ist aber eine behördliche Freigabe für Wettkampfsport vonnöten, die noch nicht vorliegt.