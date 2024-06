Plus Simmern Simmerner verlieren Spitzenspiel, Bopparderinnen gewinnen es Von Mirko Bernd Zwei Siege, ein Remis und drei Niederlagen, die Bilanz an diesem Wochenende war nicht die beste für die höchstklassigen Tennis-Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Lesezeit: 2 Minuten

Südwestliga Männer 60 TC Blau-Weiß Wallerfangen - Sportpark TC Simmern 8:1. Im Spitzenspiel lief viel gegen die Simmerner, so verloren Burkhard Born und Götz Oertel mit 7:10 im Match-Tiebreak, die Partien von Alexander Bär und Bruno Krajczy gingen nach Aufgabe an Wallerfangen. Damit war die Partie bereits entschieden, in den Doppeln ...