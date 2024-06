Plus Kreis Birkenfeld Sieg durch Fabio Blum und Lennard Steinbach: U18 der Spvgg Nahbollenbach ist Spitzenreiter Von Sascha Nicolay i Tennis Foto: Adobe Stock/Bogdan Stamatin Die am höchsten spielende Tennis-Mannschaft des Kreises Birkenfeld hat ihre erste Niederlage eingesteckt. die Männer 70 der Spvgg Nahbollenbach verloren ihr Verbandsligaduell beim Post-SV Koblenz 1:5. Lesezeit: 2 Minuten

Außer den Nahbollenbacher Altmeistern spielt kein Tennis-Team des Kreises Birkenfeld bekanntlich oberhalb der A-Klasse. Ein Überblick über diese Teams und einige Spitzenreiter in tieferen Ligen. Spvgg Nahbollenbach Den einzigen Punkt in der Stadt am Deutschen Eck sicherte den Nahbollenbacher Verbandsliga-Männern 70 das Doppel Fred Mildenberger/Werner Riegel. Mildenberger kam einem weiteren Zähler im ...