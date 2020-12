Siershahn

Sie hatten sich so viel vorgenommen, wollten nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft 2018 und der nationalen Vizemeisterschaft 2019 den DM-Titel in diesem Jahr auf eigener Anlage ein zweites Mal in den Westerwald holen. Doch die Corona-Krise hat alle Träume platzen lassen. Wenn am 16. Juni die Regionalliga-Punkterunde der Tennissenioren 75 beginnt, wird der TC Siershahn nicht dabei sein.