Altenkirchen

Als Julian Krauskopf anfängt von den zurückliegenden sechseinhalb Stunden zu erzählen, in denen die Tennis-Männer der ASG Altenkirchen ihre Premierenvorstellung in der Rheinlandliga gegeben haben, klingt erst mal Zufriedenheit durch. Der Aufsteiger aus der Kreisstadt unterlag zwar mit 5:16, das aber immerhin dem TC Mülheim-Kärlich, der in der letztjährigen Medenrunde noch eine Klasse höher aufgeschlagen hatte und deren Spieler gemessen an den LK-Einstufungen eine ordentliche Hürde für das ASG-Sextett darstellten. „Das war ein guter Spieltag für uns, alle sind gut im Schlag“, hakte Krauskopf den Saisonauftakt zumindest in sportlicher Hinsicht schon mal als gelungen ab.