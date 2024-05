Plus Mainz/Bad Ems

Schehadad verlässt die Siegerstraße: BW-Jungsenioren verlieren auch zweites Regionalliga-Spiel mit 3:6

Bereits ihre zweite 3:6-Niederlage mussten die Männer 30 des Regionalligisten TC BW Bad Ems in der Landeshauptstadt quittieren und stehen somit am anstehenden Sonntag zum Ende der „englischen Woche“ ab 11 Uhr im Heimspiel gegen den TEVC Kronberg bereits etwas unter Zugzwang. Die Männer 70 der SG Miehlen/Nastätten feierten bei der Fortsetzung der am Montag witterungsbedingt abgebrochenen Begegnung mit dem VfL Kirchen beim 6:3 eine erfolgreiche Verbandsliga-Premiere.