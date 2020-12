Koblenz

Eigentlich hätte sich Sascha Müller in diesen Tagen auch gut und gern in New York aufhalten können. Als Trainer und jahrelanger Weggefährte hat er Anna-Lena Friedsam in den vergangenen Jahren schon auf so manches große Tennisturnier auf der Welt begleitet. Warum also nicht auch bei den US Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr? Wegen Corona?