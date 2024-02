Rückendeckung durch Weltverband, DTB und Sponsoren: ITF-Turnier in Altenkirchen erhält Lizenz für drei weitere Jahre

Barbara Rittner muss pfeifen. „Komm“, ruft die Tennis-Chef-Bundestrainerin, als sie am frühen Samstagabend auf der Altenkirchener Glockenspitze in ihr Auto steigen und sich auf den Heimweg machen will. Nur Hündin Rone hat es nicht so eilig wie ihr „Frauchen“. Es scheint, als ob sich der Jack-Russel-Terrier im Westerwald so wohl fühlt, dass er gar nicht abreisen möchte. „Sie fährt nicht so gerne Auto“, erklärt Rittner.