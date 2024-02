Rodionov gewinnt Koblenz Open: Österreicher steigt nach Sieg über Nakashima in Weltrangliste auf

Mit einem hochklassigen Finale sind die Koblenz Open am Sonntagnachmittag zu Ende gegangen. Den Titel beim Tennisturnier der ATP Challenger Tour holte sich vor gut gefüllten Rängen in der CGM Arena der Österreicher Jurij Rodionov dank eines 6:7, 6:1 und 6:2-Comeback-Sieges über den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Als Belohnung erhielt der 24-Jährige einen Siegerscheck in Höhe von 16 650 Euro und wird ab heute mit Rang 89 auf seiner jemals besten Platzierung in der Weltrangliste geführt.