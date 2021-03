Im vergangenen Jahr hat der TC Bad Breisig noch bis in den Mai hinein gehofft und gewartet, diesmal ist die Entscheidung zur Absage früher gefallen: Es wird auch in diesem August kein Internationales Tennis-Seniorenturnier auf der Anlage an der Brunnenstraße stattfinden. „Das Risiko wollen wir nicht eingehen“, stellt Walter Erben klar.