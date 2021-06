Die Jungsenioren des TC BW Bad Ems haben in der Regionalliga auch die Hürde Sandhausen übersprungen und haben mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der Medenrunde bereits den Grundstein für eine weitere Saison in der höchsten Klasse gelegt. Den ersten Dämpfer kassierten unterdessen die 40er in Pforzheim, während die personell gebeutelten 65er von der Silberau in der Süd-West-Liga nach der neuerlichen Niederlage weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis warten müssen.