Plus Brachbach

Premiere der Höhwald Open: LK-Turnier ist nur ein Beweis für geglückten Neustart des TC „Glück auf“ Brachbach

Von Claudia Geimer

i Freuen sich auf die Turnierpremiere des TC „Glück auf“ Brachbach: Der Vorsitzende Philip Stegmaier (links) und Geschäftsführer Dennis Becher machen Werbung für die ersten Höhwald Open. Foto: Steffen Rosenthal

Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte richtet der TC „Glück auf“ Brachbach ein Leistungsklassen-Turnier im Tennis aus. Die ersten „Höhwald Open“ werden vom 8. bis 13. Juli auf der Anlage „Grube Ecke“ ausgetragen. Mitmachen können Spielerinnen und Spieler, die in einer Mannschaft gemeldet sind. „Es ist ein offenes, verbandsübergreifendes Turnier, bei dem sich jeder in seinen Leistungsklassen verbessern kann“, erläutert Organisator Steffen Rosenthal.